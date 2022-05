Nuno Borges eliminado na segunda ronda do challenger de Praga 2

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Nuno Borges, segundo cabeça de série, foi esta quarta-feira eliminado na segunda ronda do challenger de Praga 2, depois de ser derrotado pelo búlgaro Dimitar Kuzmanov em dois 'sets'.

Nuno Borges, 132.º classificado do ranking mundial, foi batido pelo búlgaro, 206.º da hierarquia, pelos parciais de 1-6 e 5-7, num encontro que teve a duração de uma hora e 26 minutos.

No primeiro 'set', Dimitar Kuzmanov conseguiu quebrar duas vezes o serviço ao tenista luso, chegando com facilidade ao triunfo. No segundo 'set', o português, de 25 anos, quebrou primeiro o serviço ao adversário, mas não conseguiu segurar a vantagem.

O tenista maiato, número dois português, venceu na primeira ronda o italiano Riccardo Bonadio, mas hoje não conseguiu seguir em frente na competição, depois de no domingo se ter sagrado campeão de pares do Estoril Open, ao lado de Francisco Cabral, a primeira dupla lusa a conquistar o título.