Nuno Borges eliminado na segunda ronda do torneio de Antuérpia

O tenista português Nuno Borges foi esta quinta-feira eliminado na segunda ronda do torneio de Antuérpia, na Bélgica, ao ser derrotado pelo alemão Maximilian Marterer, num jogo decidido em apenas dois sets.

Borges, número um nacional e 74.º do ranking mundial, foi derrotado pelo 127.º da hierarquia, proveniente do qualifying, pelos parciais de 6-3 e 7-6 (7-3), num encontro disputado em piso duro e que teve a duração de uma hora e 19 minutos.

O maiato, de 26 anos, disputou hoje pela 10.ª vez a segunda ronda de um torneio do circuito ATP - 12.ª contando com os Grand Slam -, mas voltou a ser eliminado, falhando o que, no caso, seria um inédito apuramento para os quartos de final em singulares.

No primeiro set, Nuno Borges sofreu um 'break' no sexto jogo, que permitiu a Marterer, de 28 anos, chegar a uma vantagem de 4-2, que depois geriu até ao final, fechando com um 6-3.

Já no segundo set, o tenista luso entrou logo a sofrer um 'break' no primeiro jogo, mas recuperou e no quarto jogo conseguiu o primeiro e único 'break' ao germânico, levando a partida para um 'tie-break'.

Na decisão do segundo set, o alemão foi mais forte e chegou rapidamente a uma vantagem de 4-0, fechando depois com um 7-3.