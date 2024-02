Nuno Borges eliminado no México

Nuno Borges (47.ºdo ranking ATP) foi esta noite eliminado nos quartos de final do ATP 250 de Los Cabos, no México, os primeiros que atinge na sua carreira O maiato de 27 anos, que se tornou no nono português de sempre a jogar os quartos de final de um torneio ATP, perdeu com o norueguês Casper Ruud (12.º e ex-número dois mundial), por 6-3 e 6-2.O tenista português sair do top 50 depois de não conseguir defender 75 dos 125 pontos que conquistou nesta semana há um ano.