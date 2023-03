Nuno Borges está na final do Challenger de Phoenix depois de ganhar dois jogos num dia

Nuno Borges assegurou este sábado a presença na final do Challenger de Phoenix, no Arizona, com uma vitória em dois sets. O português derrotou o alemão Jan-Lennard Struff, 134.º da hierarquia mundial, por 6-4 e 6-2, em 1 hora e 8 minutos de encontro.Perto das 21 horas (portuguesas), havia derrotado Alexei Popyrin, alcançado a segunda vitória num só dia! Demorou 2 horas e 18 minutos a bater o australiano. Minutos depois, entrou em court para defrontar e bater o germânico.Na final, o maiato, 80.º do ranking mundial, irá defrontar o vencedor da partida entre Alexander Shevchenko e Quentin Halys.