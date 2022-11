Nuno Borges falha presença na final do challenger de Bérgamo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Nuno Borges falhou este sábado o acesso à final do challenger de Bérgamo, em Itália, ao ser derrotado na meia-final pelo finlandês Otto Virtanen, numa partida decidida em apenas dois sets.



Borges, n.º 96 do ranking mundial e segundo cabeça de série do torneio, foi batido pelo n.º 265 do ranking ATP pelos parciais de 6-4 e 7-5, num encontro que teve a duração de uma hora e 15 minutos.

Com esta derrotado, o tenista luso falha a presença no jogo decisivo, em que Virtanen vai enfrentar o alemão Jan-Lennard Struff, 168.º do mundo.