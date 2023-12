Nuno Borges fecha época em grande e conquista Maia Open

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista Nuno Borges, número um português, fechou a temporada no Complexo de Ténis da Maia, onde conquistou o título do Maia Open, torneio do ATP Challenger Tour, ao bater na final o francês Benoite Paire.

A jogar em casa, o jogador de português, 78.º colocado no ranking ATP, confirmou o teórico favoritismo diante do gaulês, atual 130.º classificado ATP e antigo número 18 do mundo, em apenas dois sets, pelos parciais de 6-1 e 6-4, ao fim de 62 minutos.

Depois de ter alcançado a final em 2021 e ter sido semifinalista há um ano, desta vez, Nuno Borges não deixou escapar a oportunidade de concretizar o objetivo de se sagrar campeão do challenger português, agora frente a um jogador que detém no currículo três títulos ATP (Bastad, em 2015, e Marraquexe e Lyon, em 2019).

"É um enorme alívio, posso dizer. Finalmente ganhei este torneio, num ano em que tinha a categoria mais forte e estava mais em jogo. Era primeiro cabeça de série, havia muita ansiedade e maior motivação para dar o máximo. Consegui ganhar esta final e não podia estar mais contente", confessou o novo campeão do Maia Open, de 26 anos.

Graças ao triunfo na Maia, Nuno Borges conquistou o quinto título challenger da carreira, terceiro esta época, após as vitórias em Phoenix e Montrrey, e vai ascender ao 66.º lugar no ranking ATP.