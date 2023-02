Nuno Borges garante entrada no quadro principal do torneio de Delray Beach

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Nuno Borges garantiu este domingo a entrada no quadro principal do torneio de Delray Beach, nos Estados Unidos, ao vencer o norte-americano Steve Johnson na última ronda da qualificação.



Atual número um português, Nuno Borges, 105.º do ranking mundial, derrotou Johnson, 120.º, por 6-2 e 6-2, em uma hora e oito minutos.

O tenista da Maia vai disputar pela primeira vez esta temporada um quadro principal de um torneio ATP, depois de ter estado já no Open da Austrália, primeira prova do Grand Slam da temporada, no qual caiu na ronda inaugural.