Nuno Borges, Gonçalo Oliveira e Pedro Araújo seguem para a 2.ª ronda do challenger de Oeiras

Os portugueses Nuno Borges, Gonçalo Oliveira e Pedro Araújo asseguraram esta terça-feira a passagem à segunda ronda do challenger 4 de Oeiras, torneio de categoria 50 do ATP Challenger Tour, que está a decorrer no Complexo Desportivo do Jamor.

Nuno Borges, que figura na 275.ª posição no ranking ATP, foi o primeiro a entrar em ação no centralito do Jamor e a conquistar a qualificação, ao bater o equatoriano e quinto cabeça de série Roberto Quiroz (276.º ATP), com os parciais de 6-3 e 6-0, ao fim de apenas 52 minutos.

Graças ao triunfo num encontro em que não enfrentou qualquer ponto de break, o jogador natural da Maia, de 24 anos, vai disputar o acesso aos quartos de final com Denis Yevseyev (390.º ATP), do Cazaquistão, após a vitória deste ante o croata Nino Serdarusic, por 6-4 e 7-5.

Tal como Borges, Gonçalo Oliveira também saiu do court com a passagem à segunda ronda garantido, mas foi obrigado a jogar três sets para superar o argentino Pedro Cachín, pelos parciais de 6-4, 5-7 e 7-6 (7-1).

Depois de ter perdido nas meias-finais do challenger 2 de Oeiras frente a Cachín (295.º ATP), que viria a conquistar o título na final diante Borges, Oliveira conseguiu dar a volta ao resultado desfavorável na terceira partida (0-3) e a desforra no 'tie-break'.

O próximo desafio do jogador natural do Porto, número 316 na hierarquia mundial, é com o cazaque Timofey Skatov, que eliminou na estreia o holandês Igor Sijsling também em três sets, por 2-6, 6-2 e 7-6 (7-4).

Já Pedro Araújo, 991.º classificado na hierarquia ATP, ultrapassou o favorito e primeiro cabeça de série francês Mathias Bourgue (196.º ATP), por duplo 6-2, em apenas uma hora e 14 minutos, para conquistar a primeira vitória no ATP Challenger Tour e mais a importante da carreira.

Após protagonizar a maior surpresa da jornada, Araújo, de 19 anos, marcou encontro com o compatriota Gastão Elias no embate de acesso aos quartos de final do challenger 4 de Oeiras.