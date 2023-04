Nuno Borges joga hoje em Madrid

Nuno Borges (74º ATP) entra hoje em ação diante do norte-americano Marcos Giron (61º), na primeira ronda do ATP Masters 1000 de Madrid, onde é o único português presente no quadro principal, com início por volta das 13h.

Entretanto, ontem e num outro nível, registaram-se algumas vitórias portuguesas. No Challenger de Roma, em Itália, Francisco Cabral, nº1 português de pares, deu sequência ao seu bom momento de forma (foi vice-campeão do ATP 250 de Banja Luka, na semana passada) e qualificou-se para os quartos de final, ao lado de Nicolas Barrientos. Luso e colombiano derrotaram na 1ª ronda os alemães Constantin Frantzen e Hendrik Jebens, por 6-4, 6-7(6) e [10-7].

Destaque ainda para Francisca Jorge (314ª), que avançou para a 2ª ronda do ITF W60 do CETO, em Oeiras, com um triunfo, por 6-7(3), 7-5 e 6-1, sobre a romena Oana Gavrila (464ª), que tinha derrotado a sua irmã Matilde Jorge.