Nuno Borges lesiona-se e desiste no challenger de Perugia

O tenista português Nuno Borges foi eliminado esta segunda-feira na primeira ronda do challenger de Perugia, depois de se retirar do encontro que disputava com o italiano Filippo Baldi, na sequência de uma queda.

O jovem natural da Maia, de 24 anos, que figura no 171.º lugar no ranking ATP, tinha vencido o set inaugural por 6-3 e estava à frente no marcador no segundo parcial com 5-3, quando sofreu uma queda e viu-se obrigado a abandonar o court.

Enquanto Nuno Borges, que havia recuperado recentemente de uma lesão no pé, abandonou o challenger de Perúgia com uma mazela na perna direita, o experiente transalpino (308.º ATP), de 35 anos, vai aguardar pelo desfecho do embate entre o compatriota Flávio Cobolli e o cazaquei Dmitri Popko para conhecer o próximo adversário.