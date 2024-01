Nuno Borges lidera convocatória de Portugal para a Taça Davis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista Nuno Borges, 66.º do ranking mundial, é o principal nome na convocatória de Portugal para o jogo com a Finlândia na Taça Davis, em 2 e 3 de fevereiro, com destaque para a estreia de Henrique Rocha.

O jovem de 19 anos, atual 246.º da hierarquia ATP, é a principal novidade no quinteto chamado por Rui Machado para a deslocação a Turku, juntando-se ao número um nacional.

A lista integra ainda João Sousa, 249.º da hierarquia, Gastão Elias, 336.º, e Francisco Cabral, focado sobretudo na carreira de pares em que é o número um nacional.

Tirando Henrique Rocha, todos os outros contribuíram para a vitória sobre a Áustria por 3-1, em setembro de 2023, que valeu o acesso a esta eliminatória, a última antes da fase final.

Segundo o capitão Rui Machado, Rocha "é um jogador que tem evoluído bastante" e que pode competir ao mais alto nível, numa lista que combina experiência com juventude.

"Nos próximos anos haverá um rejuvenescimento da seleção, que é natural e que já começou, por isso é normal que comecemos a integrar jogadores mais jovens e que garantam um excelente espírito de grupo", explicou, citado em comunicado.

O jogo, disputado em piso rápido 'indoor', é a última 'barreira' antes da fase de grupos da fase final e, por isso, "vai ser sempre uma eliminatória difícil", alertou Rui Machado.

"Estão fortes e vão jogar em casa, mas, comparativamente a outros anos, esta nossa seleção tem pontos um bocadinho diferentes para jogar fora. [A seleção portuguesa] joga bem em piso rápido, já tem um especialista de pares e está cada vez mais unida e disponível para conquistar coisas pelo país", elogiou.

De resto, João Sousa soma já 33 eliminatórias e 41 vitórias (30 em singulares e 11 em pares) por Portugal na competição, registo recorde, e joga a Davis ininterruptamente desde 2008, com Elias como 'decano' nesse capítulo, tendo-se estreado em 2007.