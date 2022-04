Nuno Borges na final do challenger de Barletta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Nuno Borges vai discutir no domingo o título no challenger de Barletta, em Itália, depois de este sábado ter vencido o checo Zdenek Kolar, em dois 'sets', nas meias-finais do torneio italiano.

O número dois nacional e 149.º jogador mundial impôs-se a Kolar com os parciais de 7-6 (9-7) e 6-3, em uma hora e 50 minutos, e garantiu, pela segunda vez esta temporada, a presença na final de um 'challenger'.

Naquela que foi a sua quarta meia-final no circuito secundário este ano, Borges confirmou o excelente momento de forma que atravessa, derrotando um adversário que está à sua frente no 'ranking' ATP - o checo é 141.º.

Depois de perder a final em Roseto degli Abruzzi, o maiato de 25 anos vai tentar erguer no domingo o troféu em Barletta, numa final em que defrontará o vencedor do encontro entre o 'wild card' italiano Luca Nardi e o sérvio Miljan Zekic.