Nuno Borges na final do Oeiras Open II entre a chuva

Nuno Borges, de 24 anos, vai jogar hoje a primeira final Challenger da sua carreira, depois de se ter qualificado para o encontro da discussão do título no Oeiras Open II, que está a decorrer no Jamor.

O maiato, campeão nacional em título e 378º ATP, derrotou nas meias-finais o compatriota Gastão Elias, 323º, por 4-6, 6-2 e 6-3, num duelo várias vezes interrompido pela chuva.

“Ainda estou a tentar perceber como fui buscar o encontro, mas estou muito orgulhoso pela vitória”, confessou em conferência de imprensa após a partida.

A chuva apareceu depois mais tarde e interrompeu a segunda meia-final , quando o português Gonçalo Oliveira (296º) servia a 5-4 para vencer o primeiro set diante do argentino Pedro Cachin (336º). Hoje, a meia-final retoma às 10 horas e a final joga-se nunca antes das 12h30.

A final de pares está agendada para as 15h30 com os portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral em ação.