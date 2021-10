Nuno Borges na segunda ronda do 'challenger' de Barcelona

O tenista português Nuno Borges avançou esta terça-feira para a segunda ronda do 'challenger' de Barcelona, ao vencer facilmente o espanhol Álvaro López San Martín, em dois 'sets'.

Borges precisou apenas de uma hora e quatro minutos para se impor, pelos parciais de 6-1 e 6-0, ao 'lucky loser' espanhol, 'repescado' para o quadro principal após a desistência do alemão Cedrik-Marcel Stebe - com quem o português tinha perdido na semana passada, na segunda ronda do Lisboa Belém Open.

Após afastar o 361.º jogador mundial, o jovem português de 24 anos, que ocupa o 273.º lugar na hierarquia ATP, vai defrontar o russo Teymuraz Gabashvili (271.º) na segunda ronda do torneio espanhol.