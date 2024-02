Nuno Borges apura-se para os oitavos de final em Delray Beach

Nuno Borges, 46.º do ranking mundial, regressou ao circuito mundial em excelente forma, após a sua histórica exibição no Open da Austrália e a participação por Portugal no playoff da Taça Davis, onde a equipa lusa falhou a qualificação para as Finals.O número um nacional qualificou-se para os oitavos de final do torneio ATP 250 de Delray Beach ao bater o canadiano Gabriel Dallo (136.º ATP), pelos parciais 6-4 e 7-6(1) em 1h50 minutos.O português vai agora enfrentar o norte-americano Taylor Fritz (9.º da hierarquia e 1.º cabeça de série da prova), enquanto procura a primeira presença nos quartos de final de um torneio ATPPor: Beatriz Euzébio