Nuno Borges nos 'quartos' de pares do torneio de Los Cabos

O tenista português Nuno Borges, que faz dupla com o sueco Andre Gorasson, qualificou-se na segunda-feira para os quartos de final da variante de pares do torneio ATP 250 de Los Cabos, no México.

Borges e Gorasson impuseram-se ao australiano Andrew Harris e ao alemão Dominik Koepfer, em dois 'sets', pelos parciais de 7-6 (8-6) e 6-2, em uma hora e 16 minutos.

Nos quartos de final, a dupla luso-sueca vai medir forças com os vencedores do embate entre os gregos Petros Tsitsipas e Stefanos Tsitsipas e os australianos Max Purcell e Jordan Thompson.

Em singulares, Nuno Borges, 47.º jogador mundial, volta a defrontar hoje Dominik Koepfer, 57.º, num embate da primeira ronda do quadro principal.