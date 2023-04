Nuno Borges: «O jogo de hoje não reflete o ano que tenho tido»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Nuno Borges garantiu esta terça-feira estar desapontado, mas não preocupado com a derrota na estreia no Estoril Open, frente ao francês Quentin Halys, porque está a fazer um boa temporada.

Nuno Borges, número um português e 65.º do mundo, não conseguiu superar Halys, 80.º do ranking mundial, que venceu por 6-3 e 6-4, em uma hora e 19 minutos.

"Estou um pouco desapontado, queria muito ganhar aqui. Não consegui fazer o melhor jogo, também por mérito do adversário. Foi um jogo mais rápido do que queria, tentei prolongar mais um bocadinho, manter-me nas jogadas, infelizmente não consegui", assumiu.

O maiato de 26 anos disse que o serviço de Halys "fez muita diferença" e que não conseguiu "ganhar tantos pontos com o serviço", num encontro em que sentiu as bolas muito rápidas, "a saltar ainda mais" do que em piso rápido.

"A expectativa a cada ano tem mudado um bocadinho. Sabia que ia ter jogos muito complicados. Fui muito feliz no ano passado e, se calhar, até superei as minhas expectativas e no ano anterior também. Sinceramente saio desapontado, mas não estou muito preocupado, porque tenho tido um ano muito bom, sei que estou a jogar bem. O jogo de hoje não reflete o ano que tenho tido", admitiu.

Nuno Borges, que não vai ao Masters 1.000 de Monte Carlo para "gerir a carga" física, agradeceu ainda ao público presente no Clube de Ténis do Estoril pelo apoio constante.