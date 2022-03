Nuno Borges perde final do challenger Roseto degli Abruzzi

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Nuno Borges, sexto cabeça de série, falhou este domingo a conquista do torneio Roseto degli Abruzzi, ao perder na final da prova transalpina do circuito Challenger com o espanhol Carlos Taberner, em dois sets.

Diante do primeiro cabeça de série torneio e 105.º colocado do 'ranking' ATP, Nuno Borges, que é 161.º na hierarquia mundial, foi derrotado pelos parciais de 6-2 e 6-3, num encontro que durou uma hora e 15 minutos.

Este foi o primeiro título conquistado por Taberner na carreira, de 24 anos.