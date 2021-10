Nuno Borges perde nos 'quartos' do challenger de Alicante

O tenista português Nuno Borges perdeu esta sexta-feira com o francês Hugo Grenier nos quartos de final do challenger de Alicante, em Espanha, por 2-1, deixando João Sousa como único representante no torneio.

Nuno Borges, 273.º do ranking ATP, perdeu com Hugo Grenier, 203.º, com os parciais de 6-4, 3-6 e 6-4.

Antes, João Sousa (182.º ATP) qualificou-se para as meias-finais batendo o também português Frederico Silva (194.º), por 3-6, 6-3 e 6-4.

O vimaranense, que chega pela primeira vez esta temporada às meias-finais de um torneio, vai defrontar o francês Constant Lestienne, 258.º da hierarquia.