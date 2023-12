Nuno Borges regressa às meias-finais do Maia Open

O tenista português Nuno Borges qualificou-se esta sexta-feira, pelo terceiro ano consecutivo, para as meias-finais do Maia Open, torneio do ATP Challenger Tour, que decorre até domingo no Complexo de Ténis da Maia.

O maiato, número um português e 78 do ranking ATP, superou nos quartos de final o italiano Andrea Vavassori (168.º ATP) em três partidas, depois de recuperar de um set abaixo e uma desvantagem de 3-5 no segundo parcial para vencer por 2-6, 7-6 (8-6) e 6-3, ao cabo de duas horas e 18 minutos.

Finalista em 2021 e semifinalista há um ano, Nuno Borges, de 26 anos, vai discutir agora com o francês Matteo Martineau (293.º ATP) a sua quinta meia-final da temporada e o acesso à final do Maia Open.

Enquanto o maiato vai defrontar no sábado Martineau, de 24 anos, o também gaulês Benoit Paire, antigo top 20 mundial e atual 130.º classificado, eliminou o sueco Elias Ymer (159.º ATP) em três parciais, por 3-6, 6-3 e 6-3, tendo como próximo adversário o compatriota Maxime Janvier (286.º ATP), que hoje derrotou o espanhol Alber Ramos-Viñolas, com os parciais de 6-2 e 6-4.