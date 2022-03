Nuno Borges resiste a Kuzmanov e ao vento rumo aos quartos de final do Oeiras Open

O tenista Nuno Borges, número dois português, resistiu esta quarta-feira ao búlgaro Dimitar Kuzmanov e ao vento forte no Jamor e assegurou a passagem aos quartos de final de Oeiras Open, torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour.

Numa jornada especialmente ventosa no Complexo de Ténis do Jamor, o jovem maiato, 150.º colocado no ranking ATP, travou uma dura batalha com o adversário (191.º ATP), de 28 anos, mas conseguiu levar a melhor em dois 'sets', com os parciais de 7-6 (7-5) e 7-5, ao fim de duas horas e seis minutos.

Apesar de ter demonstrado diversas vezes algumas dificuldades para impor o seu jogo, perante condições climatéricas adversas, Nuno Borges, de 25 anos, conseguiu garantir a manutenção em prova e um encontro com o brasileiro Thiago Monteiro (119.º), que precisou de três partidas para derrotar o cazaque Timofey Skatov, por 6-7 (5-7), 6-2 e 7-6 (7-4).

Na competição de pares, enquanto Pedro Sousa e Gastão Elias foram eliminados pelo alemão Fabian Fallert e o romeno Victor Vlad Cornea, por 6-4, 4-6 e 10-7, Fábio Coelho e Gonçalo Falcão bateram o checo Zdenek Kolar e o italiano Andrea Vavassori, pelos parciais de 5-7, 7-5 e 10-8, passando à fase seguinte do torneio.

Afastados do quadro de pares, Pedro Sousa (268.º ATP) ainda vai jogar o encontro da segunda ronda de singulares frente ao croata Nino Serdarusic (207.º ATP), ao passo que Gastão Elias (198.º ATP) vai discutir o acesso aos quartos de final com o transalpino Andrea Vavasori (259.º ATP).