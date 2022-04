Nuno Borges salva match point para avançar para 'meias' de Challenger de Barletta

O tenista português Nuno Borges conseguiu esta sexta-feira dar a volta ao encontro dos 'quartos' do Challenger de Barletta, qualificando-se para as meias-finais do torneio italiano com um triunfo em três sets diante de Luciano Darderi.

Após perder o primeiro parcial por expressivo 6-1, o número dois nacional e 149.º jogador mundial elevou o nível de jogo para assegurar a reviravolta, impondo-se, nos dois sets seguintes, por 7-6 (4) e 6-1, já depois de ter salvo um match point.

Consumado o triunfo em duas horas e oito minutos diante do qualifier italiano, que ocupa o 302.º lugar do ranking ATP, Borges avançou pela quarta vez esta temporada para as 'meias' de um torneio do circuito challenger.

Na próxima ronda em Barletta, o maiato de 25 anos vai defrontar o checo Zdenek Kolar, 141.º tenista mundial.