Nuno Borges soma segundo ponto para Portugal ante a Polónia na Taça Davis

O tenista Nuno Borges conquistou esta sexta-feira o segundo ponto para Portugal na eliminatória com a Polónia, a contar para o 'play-off' do Grupo Mundial 1 da Taça Davis, ao derrotar Kamil Majchrzak no Complexo Municipal da Maia.



A jogar em casa, o jovem maiato, de 25 anos, que figura no 165.º lugar no 'ranking' ATP, conseguiu contrariar o favoritismo do número um polaco e 75.º classificado na hierarquia mundial e venceu em três 'sets', com os parciais de 3-6, 6-4 e 6-3, ao fim de uma hora e 59 minutos.

Depois dos triunfos de João Sousa (87.º ATP) e de Nuno Borges, número dois português, a seleção nacional parte para o segundo e último dia da Taça Davis frente à Polónia em vantagem (2-0), bastando ganhar o embate de pares ou um dos dois singulares de sábado para garantir a manutenção no Grupo Mundial 1.