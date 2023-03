Nuno Borges vence em Miami...menos de 24 horas depois do título em Phoenix

Menos de 24 horas depois da conquista do título no Challenger 175 de Phoenix, nos Estados Unidos, e após uma viagem que o levou à outra ponta do país, Nuno Borges jogou e venceu a primeira ronda de qualificação do Masters 1000 de Miami.O tenista luso, que subiu esta segunda-feira ao 68.º posto do ranking ATP (era 85.º), bateu o norte-americano Steve Johnson, 152.º mundial, em dois sets, 6-4 e 6-4.