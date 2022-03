Nuno Borges ‘vice’ e top 150

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nuno Borges, nº2 português e 161º ATP, terminou o primeiro de dois Challengers em Roseto Degli Abruzzi, Itália, como vice-campeão.

Borges, de 25 anos, procurava a conquista de um segundo título da categoria na carreira, mas caiu diante do espanhol Carlos Taberner, 1º cabeça-de-série e nº 105 mundial, por 6-2 e 6-3, num encontro resolvido em 1h15.

O tenista português, que há precisamente um ano estava fora do top 370 do ranking mundial, vai entrar hoje no top 150 pela primeira vez na carreira.