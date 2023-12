Nuno Borges volta à final e luta com Benoit Paire pelo título do Maia Open

O tenista português Nuno Borges acedeu, pela segunda vez, à final do Maia Open, no Complexo de Ténis da Maia, onde vai lutar com o francês Benoit Paire pelo título do torneio de categoria 100 do ATP Challenger Tour.

A jogar em casa, o jogador maiato, número um nacional e 78 do ranking ATP, fez-se valer do seu teórico favoritismo e derrotou este sábado

nas meias-finais o italiano Matteo Martineau (293.º ATP) em dois sets, por 7-6 (7-5) e 6-4, para garantir o regresso à final do Maia Open.

Depois de ter discutido o encontro do título em 2021 e de ter sido travado nas meias-finais há um ano, Nuno Borges vai voltar a ter nova oportunidade de conquistar pela primeira vez o troféu do torneio português e aquele que poderá ser o terceiro challenger da temporada.

Na final, o primeiro cabeça de série, de 26 anos, vai medir forças com o gaulês Benoit Paire, atual 130 do mundo e antigo top-20, que hoje eliminou o compatriota Maxime Janvier em duas partidas, pelos parciais de 6-2 e 7-5.