Nuno Marques com Nadal no Kuwait

Aos 49 anos, Nuno Marques vai ter um novo desafio, mantendo a ligação técnica com Rafael Nadal. Trata-se da mudança de local, pois o antigo nº 1 português, que chegou a ser 86º ATP em 1995, vai deixar de trabalhar na Academia Rafael Nadal em Maiorca para exercer uma função de coordenação técnica na futura Academia Nadal no Kuwait, que irá abrir as portas no próximo ano. Nuno Marques, que antecedeu Rui Machado como capitão da Taça Davis, terá, a partir de agora, funções mais abrangentes. Um acréscimo de responsabilidade que lhe foi concedido em função do trabalho desenvolvido nos últimos quatro anos.

A antiga jogadora portuguesa Maria João Koehler manter-se-á como treinadora na Academia de Rafael Nadal em Espanha.