O polícia de Basileia que derrotou Federer por duplo 6-0: «Não significou muito»

Reto Schmidli é um polícia de Basileia que conseguiu algo que nem todos os tenistas se podem orgulhar de ter alcançado: derrotar Roger Federer por duplo 6-0. Aconteceu em agosto de 1991, quando o tenista, que terminou a carreira esta sexta-feira, tinha apenas 10 anos.Certo é que o que aconteceu no campo de terra batida de Grüssenhölzil em Pratteln, subúrbio de Basileia, não mais se repetiu na carreira do suíço, que apenas por uma vez perdeu por duplo 6-0. "Francamente, nunca dei muita atenção a isso nos anos que se seguiram", contou Schmidli à 'Marca'."Um amigo contou-me que Federer tinha dado uma entrevista a uma revista nos Estados Unidos, na qual lhe perguntaram se já tinha perdido por 6-0 e 6-0. Ele respondeu que só tinha acontecido uma vez, no torneio de Pratteln, contra mim", lembrou, ainda que a 'Marca' refira que a primeira vez que o suíço fez esta revelação foi em 2005, após bater Gastón Gaudio pelo mesmo resultado.O polícia, de 43 anos, não se gaba desse registo, recordando que ainda há quem lhe pergunte se não foi ele a vencer Federer por duplo 6-0. "Não significou muito, ainda que eu esteja orgulhoso porque no final se tornou uma marca. Roger estava a disputar um dos seus primeiros torneios, tinha 10 anos - tinha acabado de fazer há duas semanas - e eu tinha quase 13 anos [não havia tenistas suficientes da idade dele, por isso transferiram-no para a próxima]. Nunca tinha ouvido falar dele. Alguns diziam que ele tinha muito bom toque, boa mão, mas nada mais", lembrou.Os caminhos dos dois acabaram por se separar. "Roger ingressou no centro nacional e eu continuei a minha progressão, mas não ao mesmo ritmo. Mais tarde, entrei no clube dele, os Old Boys, e depois fui para a Austrália, para o clube de Patrick Rafter. Entrei, mais tarde, numa universidade de desporto - Federer começou a estudar psicologia - e depois, sendo fã da série 'Colombo', candidatei-me aos concursos para entrar na Polícia. Penso que não tinha talento para ser um grande jogador. Para isso, é preciso querer muito e eu não o fiz, só gostava de jogar ténis. Se tivesse de treinar duas semanas seguidas, acabaria por me fartar", assegurou.Reto Schmidli e Roger Federer voltaram a encontrar-se mais tarde, mas fora do court. "Vi-o de novo num torneio indoor em Basileia. Reconheceu-me, mas não falámos daquele jogo. Ele veio com a mãe. Não sabia que tinha derrotado um génio do ténis. O que me lembro é que todos as suas jogadas tinham saído largas. Era como se já tivesse a ideia do ténis que queria jogar, mas ainda não tinha condições de fazer acontecer. As bolas saíram da quadra e por isso ganhei de forma fácil, mas digamos que a sua filosofia já lá estava", realçou Schmidli.