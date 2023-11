Ons Jabeur ajuda a Palestina

Ons Jabeur somou a sua primeira vitória nas WTA Finals, em Cancún, mas no final do encontro emocionou-se ao lembrar-se do período de grande conflito que se vive por estes dias na Faixa de Gaza. A tunisina, uma das principais figuras do desporto árabe, diz que vai oferecer parte do dinheiro que ganhar neste torneio ao povo da Palestina.

"Estou muito feliz com a vitória, mas não tenho estado muito feliz por causa da situação do Mundo. É muito difícil ver crianças e bebés a morrer todos os dias. É de partir o coração. Decidi doar parte do meu prémio em dinheiro para ajudar os palestinianos. Não é uma mensagem política, é humanidade. Eu quero paz neste mundo", declarou em lágrimas.