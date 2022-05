Ons Jabeur bate Kasatkina e discute Masters de Roma com Iga Swiatek

A tunisina Ons Jabeur venceu este sábado a russa Daria Kasatkina em três parciais e apurou-se para a final do Masters de Roma, onde vai defrontar a polaca Iga Swiatek, líder do ranking mundial de ténis e detentora do troféu.

Na segunda meia-final do dia na terra batida do Foro Itálico, a atual sétima colocada da hierarquia entrou no encontro a vencer por 6-4 no primeiro parcial, permitindo à russa (23.º) uma resposta esclarecedora no set seguinte (6-1).

No derradeiro parcial mais equilibrado, a tunisina levou a melhor por 7-5, ao cabo de uma hora e 55 minutos.

No domingo, Iga Swiatek, de 20 anos, que no ano passado triunfou em Roma, terá a possibilidade de arrecadar o quinto troféu seguido, depois das conquistas dos torneios de Doha, Indian Wells, Miami e Estugarda.