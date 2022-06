Ons Jabeur vence torneio de Berlim e vai subir a terceira do 'ranking' mundial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A tenista tunisina Ons Jabeur conquistou este domingo o torneio de Berlim, ao beneficiar da desistência da suíça Belinda Bencic, campeã olímpica, lesionada no tornozelo esquerdo.

Atual quarta do 'ranking' mundial, Jabeur vencia por 6-3 e 2-1, quando Bencic, 17.ª da hierarquia, abandonou por lesão, depois de ter caído já no final do primeiro 'set' e ter sido assistida.

O terceiro título da carreira, o segundo em 2022, vai permitir à tunisina subir à terceira posição do 'ranking' WTA, ultrapassando a espanhola Paula Badosa.