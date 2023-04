Ons Jabeur vence torneio de Charleston frente a Belinda Bencic

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A tenista tunisina Ons Jabeur, quinta do ranking mundial, venceu este domingo o torneio de Charleston ao bater na final a suíça Belinda Bencic, 11.ª da hierarquia, conquistando o quarto título da carreira e o primeiro em 2023.

Ao cabo de duas horas, a tunisina venceu por 7-6 (8-6) e 6-4, consumando a vingança ante a helvética, que tinha conquistado a final de 2022 perante esta mesma adversária.

Bencic chegou ao jogo decisivo depois de já hoje ter completado a meia-final, em que eliminou a norte-americana Jesica Pegula, que tinha sido interrompida no sábado devido à chuva, assim como Jabeur, que superou Daria Kasatkina.

É o quarto troféu no circuito WTA da africana de 28 anos, quinta jogadora do mundo, na 11.ª final da carreira, juntando este aos de Berlim e Madrid, em 2022, ano em que foi finalista vencida em Wimbledon e no Open dos Estados Unidos, e Birmingham, em 2021.