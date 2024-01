Open da Austrália: Nuno Borges acreditou "do início ao fim que podia ganhar"

O tenista português Nuno Borges confessou esta segunda-feira ter acreditado "do início ao fim que podia ganhar" ao alemão Maximilian Marterer e aceder, pela primeira vez na carreira, à segunda ronda do quadro principal de singulares do Open da Austrália.

O maiato, número 69 do ranking ATP, travou um encontro muito equilibrado com o adversário germânico (96.º ATP) no 'court' 12 de Melbourne Park, onde conseguiu carimbar o trunfo ao fim de duas horas e 30 minutos, pelos parciais de 7-5, 7-6 (7-3) e 6-2.

"Foi um início de encontro bastante duro, com um par de 'breaks' no início do primeiro set. As bolas bastantes abertas, estava um calor tremendo no campo e consegui muito bem dar a volta no final do set. Acreditei do início ao fim que podia ganhar e acho que isso me ajudou imenso. Mas sabia que tinha um jogo duro, ele servia muito bem, eu sempre à espera da oportunidade", começou por analisar.

Apesar de ter passado para a frente do marcador, o duelo manteve-se muito disputado na segunda partida, decidida apenas no 'tie-break', antes de Nuno Borges sentenciar o triunfo no terceiro set, após registar um total de 48 'winners', 18 dos quais ases, sob o olhar atento de "muitos portugueses, o que foi ótimo de ver.".

"No segundo set ainda tive uma ou outra chance, mas ele serviu bem. Sabia que se ganhasse aquele 'tie-break', o ascendente ia ser meu e ele provavelmente ia deixar de acreditar, o que só me deu mais vontade. Acho que fiz um bom encontro, servi muito bem no geral, estava adaptado às condições, fiz o meu trabalho, mantive-me muito bem mentalmente e acho que compensou" acrescentou o número um nacional, frisando à agência Lusa estar "muito feliz por ganhar em três sets."

Depois de ter sido eliminado na estreia em 2023, Nuno Borges, de 26 anos, igualou hoje o seu melhor resultado em torneios do Grand Slam, atingindo a segunda eliminatória em Melbourne tal como no Open dos Estados Unidos em 2022 e Roland Garros 2023, e vai defrontar agora o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (23.º ATP), que eliminou o francês Constant Lestienne (84.º ATP).

"Já defrontei o Fokina nos juniores, mas claro que agora é um jogador completamente diferente. É um bocadinho mais extravagante em termos de personalidade, já na altura era, e sei que consegue jogar a um nível inacreditável, às vezes, muito sólido. Já o vi ganhar aos melhores do mundo, portanto estou à espera de grandes dificuldades. Ele ganhou hoje em três sets, portanto vai estar tranquilo", prevê.

Tendo consciência que o espanhol, de 24 anos, "joga muito bem, mesmo não estando num grande dia", o jogador do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis defende que tem que estar ao seu "melhor nível para ganhar à melhor de cinco sets" no primeiro 'major' da temporada.

"Espero estar à altura. Tenho me sentido bem e hoje consegui lidar, mais ou menos bem, com o calor, apesar de não ter apanhado as horas mais quentes. Estou motivado e a pressão está do lado dele. Vou com tudo para o que der e vier", rematou Nuno Borges.