Open da Austrália prepara-se para o pior cenário de só voltar a disputar-se em 2022

Os organizadores do Open da Austrália estão a preparar vários cenários, entre os quais o de o torneio só regressar em 2022, devido à pandemia de coronavírus.





Segundo revelou Craig Tiley, CEO da Tennis Australia e diretor do torneio, várias possibilidades estão em cima da mesa: "Sermos o primeiro torneio de ténis a regressar à competição é um dos cenários com os quais lidamos. Outro cenário é disputar o Grand Slam sem público. Outro e o pior de todos é adiar tudo mais um ano e só regressar à competição em 2022. Temos que nos preparar para tudo", assumiu ao jornal 'The Age'.Craig Tiley afirmou ainda que o torneio tem um seguro contra pandemia: "Temos um seguro completo e um seguro para pandemias. São dois tipos de seguro. Mas neste momento estamos em negociações com a mesma seguradora. E isto é interessante porque as seguradoras precisam de tomar uma decisão nesta situação. Provavelmente agora é um bom momento para as seguradoras pensarem em seguros contra pandemias."