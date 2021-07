Open de São Domingos de Benfica: Elizabet Hamaliy perde com malapata brasileira

Elizabet Hamaliy está prestes a ficar elegível para representar a seleção nacional e até já recebeu o seu Cartão de Cidadã da República Portuguesa, um desejo de há muito, alimentado ao longo dos dez anos que reside em Portugal.

A tenista de 20 anos, que nasceu na Ucrânia, filha de pais ucranianos, que em 2011 escolheram Portugal para refazerem a vida, aguarda apenas pela emissão do passaporte português para que a Federação Internacional de Ténis (ITF) comece a inscrevê-la nos torneios como portuguesa. O presidente da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), Vasco Costa, diz que o processo burocrático está prestes a concluir-se e o treinador Vasco Antunes sublinha que no Centro de Alto Rendimento da FPT "Eliza" – como é chamada pelos amigos – já era encarada como portuguesa há muito.

No 1.º Open Internacional de Ténis Feminino de São Domingos de Benfica Elizabet Hamaliy ainda competiu como ucraniana e hoje (terça-feira) foi eliminada na primeira ronda de singulares deste torneio do ITF World Tennis Tour, distribuindo 25 mil dólares em prémios monetários, cerca de 21 mil euros. O encontro decorreu no campo n.º1 do São João Ténis, prolongou-se por uma hora e 47 minutos e a brasileira Ingrid Gamarra Martins, de 24 anos, venceu por 6-0 e 7-5.

Foi o terceiro confronto entre ambas e Ingrid Gamarra Martins, a 462.ª classificada no ranking mundial, tem ganho sempre em dois sets, mas, desta feita, Elizabet Hamaliy, a 1075.ª na hierarquia WTA, esteve muito perto de levar a decisão a uma terceira partida. Com efeito, a luso-ucraniana liderou o segundo parcial por 5-3 e dispôs de três set-points que não converteu. Em Santarém (W15), em setembro de 2020, a brasileira vencera por 6-3 e 6-1, enquanto já este ano, em junho, em Montemor-o-Novo (W25), Ingrid Gamarra Martins impôs-se por 6-3 e 6-1.

«Foi a terceira vez que defrontei a Ingrid, conhecemo-nos muito bem, eu queria muito ganhar-lhe. Sei que tenho tudo para poder ganhar-lhe, mas entrei um bocado nervosa. Foi difícil controlar as minhas emoções e só no início do segundo set consegui soltar-me. Estive com 5-3, tive três set-points, mas ela aí jogou bem e não consegui fechar o set», disse Hamaliy que procurava atingir os oitavos de final num torneio a contar para o ranking mundial apenas pela segunda vez na sua jovem carreira.

«A Eliza, no início, teve algumas dificuldades em entrar em jogo, com alguns erros na fase de construção. Só no segundo set encontrou a sua zona de conforto e isso fez toda a diferença. O lado positivo foi a Eliza ter-se mantido calma, ter gerido bem esses momentos mais negativos para entrar no segundo set com um "refresh"», analisou Vasco Antunes, o treinador do CAR da FPT.

Com a eliminação de Elizabet Hamaliy, passa a haver apenas uma portuguesa em prova no torneio de singulares. Trata-se da jogadora da seleção nacional Matilde Jorge (1378.ª WTA), de 17 anos, que vai defrontar nos oitavos de final a finlandesa de origem russa, Anastasia Kuliková (393.ª), de 21. Será o primeiro embate entre ambas e tem honras de abertura da jornada de amanhã (quarta-feira), logo às 10h30. Matilde Jorge procura apurar-se para os quartos de final de um torneio internacional da categoria W25 pela segunda semana seguida.