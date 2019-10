Ostapenko vence no Luxemburgo e ganha primeiro título em dois anos

A letã Jelena Ostapenko venceu este domingo o torneio de ténis do Luxemburgo, ao derrotar na final a alemã Julia Goerges, que defendia o título, por 6-4 e 6-1.





Campeã de Roland Garros em 2017, Ostapenko, que recebeu um convite para a estar no Luxemburgo, impôs-se em 60 minutos para alcançar o seu terceiro título no circuito WTA, depois da vitória conseguida em Seul há dois anos.Derrotada na final do torneio de Linz, na Áustria, na semana passada, pela norte-americana Coco Gauff, a jogadora de Riga vai subir ao 46.º posto do 'ranking', depois de ter caído para fora do 'top' 50 em julho.