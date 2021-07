Pablo Carreño Busta conquista torneio de Hamburgo

O tenista espanhol Pablo Carreño Busta conquistou este domingo em Hamburgo o sexto título da carreira, ao bater na final do torneio alemão o sérvio Filip Krajinovic, em dois sets.

O 13.º jogador mundial, e segundo cabeça de série do torneio germânico, confirmou o favoritismo diante do 44.º tenista da hierarquia ATP, vencendo com os parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 23 minutos.

Para conquistar o sexto título da carreira, o terceiro em terra batida, Carreño Busta impôs a quarta vitória em outras tantas finais a Krajinovic, que continua sem saber o que é vencer um torneio no circuito ATP.