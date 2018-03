Continuar a ler

No ano passado Busta, de 26 anos, realizou a melhor temporada da sua carreira, com a presença nos quartos-de-final de Roland Garros e nas meias-finais do US Open. "Sempre joguei bem em Portugal e o Millennium Estoril Open tem-se revelado um torneio talismã na minha carreira", sublinha o tenista espanhol. "Cheguei às meias-finais em 2015, estive muito perto de ganhar a final de 2016 e, em 2017, ganhei o meu primeiro título enquanto primeiro cabeça-de-série, dando-me muita confiança para seguidamente conseguir os meus melhores resultados em torneios do Grand Slam e entrar no top 10. Para além disso, gosto muito da zona de Cascais e do Estoril, da gastronomia e da excelente hospitalidade que a organização sempre providencia".



A organização do Millennium Estoril Open anunciou esta quarta-feira que Pablo Carreño-Busta vai defender este ano o título conquistado em 2017 no torneio português. O espanhol, atual 14.º no ranking mundial, estará na 4ª edição do evento, que se realiza entre os próximos dias 28 de abril e 6 de maio, no Clube de Ténis do Estoril."Estou muito contente por confirmar o regresso do Pablo Carreño-Busta, que personifica todas as qualidades superlativas da escola espanhola, que tem dominado o top 100 mundial e estendido a sua competência a todos os tipos de piso", disse o diretor do torneio, João Zilhão. "Não só é extremamente competitivo como também forte mentalmente e cada vez mais completo tecnicamente, tendo mesmo assinado com virtuosismo alguns dos melhores pontos já disputados no Tour este ano. O brilharete conseguido no Open dos Estados Unidos e a sua estreia no top 10 mundial fez subir muito a sua cotação, mas fizemos questão de assegurar a sua presença porque ele tem contribuído muito para a história da competição e há igualmente que contar com o muito público que vem de Espanha para assistir ao Millennium Estoril Open".