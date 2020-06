Pai de Djokovic arrasa Federer: «Vá para casa, crie os filhos, vá esquiar, faça alguma coisa»

Ora ganha um, ora ganha outro, ora organizam juntos iniciativas para ajudar outros tenistas, ora são rivais até mais não. Facto é que Roger Federer e Novak Djokovic, líder do ranking AT, são rivais dentro de court, rivalidade essa que o pai do sérvio leva mais longe nos comentários que esta sexta-feira faz ao portal 'Sportklub'.





"Porque é que acham que Federer ainda está a jogar aos 40 anos [faz 39 em agosto]? É porque não aceita o facto de Djokovic e Nadal serem melhores do que ele. Vá para casa, crie os filhos, vá esquiar, faça alguma coisa. Ténis não é tudo na vida, é apenas um hobby para o meu filho", disse Srdjan Djokovic ao jornal sérvio.E prosseguiu sobre o n.º 4 do ranking mundial: "É o típico suíço frio, um grande rival do meu filho, um grande campeão, mas não suficientemente bom para o podermos comparar com Novak".