Pai de Djokovic critica adeptos

Srdjan Djokovic, pai de Novak, número um mundial, criticou ontem o comportamento dos fãs da final de Wimbledon, que estavam do lado de Roger Federer. "Não houve fair play. Estavam mais preocupados em hostilizar o meu filho do que em apoiar o Federer. Mas eles não estavam a contar que o meu filho jogasse ainda melhor com o público contra. Ele é mesmo assim", disparou o empresário em declarações ao jornal ‘Express’.