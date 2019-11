Par dá triunfo a Espanha na estreia na Taça Davis

A Espanha estreou-se com um triunfo nas Finais da Taça Davis com um triunfo sobre a Rússia, num confronto que se decidiu na madrugada de desata quarta-feira com um triunfo no encontro de pares.

Já de madrugada, em Madrid, Marcel Granollers e Feliciano López impuseram-se a Karen Khachanov e Andrey Rublev, por 6-4 e 7-6 (7-5).

Ainda na terça-feira, Rublev tinha dado vantagem à Rússia, com um triunfo sobre Roberto Bautista-Agut, por 3-6, 6-3 e 7-6 (7-0).

O líder do ranking mundial, Rafael Nadal, empatou o confronto, com uma uma vitória convincente sobre Karen Khachanov, por 6-3 e 7-6 (9-7).

A Rússia tinha vencido na estreia no Grupo B a Croácia, por 3-0.