Paula Badosa vence Maria Sakkari nas Finais de Guadalajara

A tenista espanhola Paula Badosa, sétima cabeça de série, alcançou este sábado a segunda vitória na fase de grupos das Finais da WTA, em Guadalajara, México, batendo a grega e quarta favorita Maria Sakkari, em dois sets.

Badosa triunfou por 7-6, com 7-4 no desempate, e 6-4, em duas horas e quatro minutos, aumentando o seu pecúlio de vitórias consecutivas para um total de oito.

No outro jogo do grupo A, a bielorrussa Aryna Sabalenka vai defrontar a polaca Iga Swiatek, duas tenistas que saíram derrotas no primeiro jogo.

No piso duro e coberto do Panamerican Tennis Centre, a espanhola Garbiñe Muguruza vai lutar pelo acesso às meias-finais diante da estónia Annet Kontaveit, já qualificada no Grupo B, enquanto a checa Karolina Pliskova defronta a compatriota Barbora Krejcikova, também na procura por um lugar na fase seguinte.