Pedro Araújo impressiona no Algarve

Pedro Araújo, de 21 anos, está a entrar da melhor maneira na longa série de torneios ITF M25 do Algarve e ontem viveu um dos dias mais importantes da carreira, ao garantir duas vitórias rumo às meias-finais do torneio de Vila Real de Santo António. É a terceira vez que chega a uma fase tão adiantada de um torneio profissional, primeira desde inícios de março de… 2022! Curiosamente, as duas meias-finais anteriores haviam sido igualmente no Algarve, em Loulé 2021 e Faro.

Depois de fechar o encontro da 2º ronda diante do compatriota Francisco Rocha (934º), por 6-2 7-6(5), Araújo (850 º) avançou para os quartos de final, ao bater o espanhol Alberto Barroso Campos, 388º ATP, por 6-2 e 6-3.

Nas meias-finais, Araújo vai defrontar o prodígio espanhol de 17 anos Martin Landaluce, campeão do US Open Júnior em 2022 e 465º ATP.