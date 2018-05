Pedro Sousa não escondeu esta segunda-feira o cansaço após avançar para a segunda ronda da fase de qualificação de Roland Garros. O lisboeta de 29 anos competiu nas últimas três semanas consecutivas e ainda no último sábado jogou as meias-finais do Lisboa Belém Open, no CIF. "Estou bastante cansado porque tenho vindo a fazer bastantes jogos. Agora vou tentar recuperar visto que na terça não jogo, para quarta-feira estar em grande forma", confessou o lisboeta, que se mostrou ainda contente com a sua vitória. " Foi muito difícil o encontro. O adversário joga bastante forte, grande serviço, e eu tive de me aguentar bem. Felizmente no fim consegui a vitória. É desgaste porque joguei no sábado em Lisboa e tive de viajar no domingo e só treinei 40 minutos aqui no fim da tarde, jogando já nesta segunda-feira de manhã. Isso é que foi duro, mas o que interessava era ganhar, quer seja em dois ou em três sets, quer seja em 40 minutos ou em duas horas. Estou feliz por ter ganho", confessou. Sousa falou ainda do seu próximo rival, o argentino Marco Trungelitti, número 191 ATP. "Já joguei com ele este ano e ele já me ganhou, mas acredito que agora estou em melhor forma do que estava quando o enfrentei. Vamos ver como corre."

Autores: José Morgado e Marco Martins