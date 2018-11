Pedro Sousa apura-se para a final do challenger de Guayaquil

O tenista português Pedro Sousa qualificou-se na sexta-feira para a final do torneio challenger de Guayaquil, no Equador, ao derrotar o belga Arthur de Greef, em dois 'sets'.Pedro Sousa, 124.º do mundo, precisou de uma hora e 19 minutos para derrotar De Greef, 255.º, por 7-5, 6-2.Esta é a segunda final consecutiva de Pedro Sousa no torneio challenger, depois de ter perdido em Lima na última ronda, esperando ainda o adversário, que sairá do confronto entre o argentino Guido andreozzi, terceiro cabeça de série, e o colombiano Santiago Giraldo.Pedro Sousa pode conquistar o terceiro título do ano em torneios da categoria challenger, depois dos triunfos em Pullach (Alemanha) e em Braga, tendo perdido a final em Lima e em Liberec (República Checa).