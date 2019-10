Pedro Sousa apura-se para a terceira ronda do challenger de Barcelona

Pedro Sousa, sétimo cabeça de série, qualificou-se esta quarta-feira para a terceira eliminatória do torneio de Barcelona, ao vencer o espanhol Enrique Lopez-Perez na estreia na prova catalã do circuito challenger.





O tenista português, 115.º do ranking mundial, que tinha ficado isento de disputar a ronda inaugural, venceu com relativa facilidade um tenista posicionado em 192.º lugar na hierarquia da ATP, por duplo 6-3, após uma hora e oito minutos de confronto.Nos oitavos de final do torneio de Barcelona, em terra batida - no qual o português João Domingues foi afastado na segunda ronda -, Pedro Sousa vai defrontar o vencedor do embate entre o canadiano Steven Diez, número 160 do mundo, e o espanhol Oriol Roca Batalla, 302.º do ranking.