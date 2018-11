Pedro Sousa apura-se para as meias-finais do challenger de Guayaquil

O tenista português Pedro Sousa qualificou-se esta quinta-feira para as meias-finais do challenger de Guayaquil, no Equador, ao vencer o argentino Facundo Arguello, em dois sets.O português, 124.º do mundo, bateu o argentino, 245.º, por 7-6 (8-6), 6-3, em uma hora e 51 minutos.Para atingir a segunda final consecutiva, depois de ter perdido no encontro decisivo em Lima na semana passada, Sousa vai ter de ultrapassar o vencedor do encontro entre o uruguaio Pablo Cuevas, primeiro cabeça de série, e o belga Arthur de Greef.