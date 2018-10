Pedro Sousa apura-se para as meias-finais do challenger de Lima

O português Pedro Sousa apurou-se esta quinta-feira para as meias-finais do challenger de Lima, com uma vitória em dois sets sobre o argentino Juan Ignacio Londero, com parciais de 6-0 e 6-3.Em pouco mais de uma hora, Pedro Sousa, 138.º do ranking, foi amplamente superior a um adversário de valia teoricamente equivalente - é o 122.º do mundo, só cedendo um pouco no final do segundo 'set'.Londero, que afastou o luso Gastão Elias na primeira ronda, esteve sempre abaixo do seu valor normal, vendo o jogo chegar num ápice a 6-0 e 5-1, para finalmente conseguir um break e minorar os números da derrota.Com Elias e também João Domingues (perdeu com Sousa na segunda ronda) eliminados, Pedro Sousa é agora o único português em prova no torneio peruano.Nas meias-finais, vai jogar contra o argentino Facundo Arguello (269.º da lista ATP).O jogador português mantém-se igualmente em prova na variante de pares, na qual, em equipa com o holandês Mark Vervoort, atingiu na quarta-feira as meias-finais, ao vencer a dupla de irmãos uruguaios Pablo e Martin Cuevas, segundos cabeças de série, por 7-5, 1-6 e 12-10, aguardando ainda pelos futuros adversários.