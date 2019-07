Pedro Sousa apura-se para as meias-finais do 'challenger' de Tampere

O tenista português Pedro Sousa, primeiro cabeça de série, apurou-se hoje para as meias-finais do 'challenger' de Tampere, na Finlândia, ao afastar o argentino Federico Coria, sétimo pré-designado.Sousa, 113.º do 'ranking' ATP, venceu Coria, 173.º, por 6-4 e 6-2, em uma hora e 11 minutos.Pela segunda vez na meia-final de um 'challenger' esta temporada, depois de ter vencido o torneio de Blois, em França, Pedro Sousa vai defrontar o vencedor do encontro entre o belga Kimmer Coppejans, quarto cabeça de série, e o holandês Tallon Griekspoor, oitavo.