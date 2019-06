Pedro Sousa apura-se para os oitavos de final do torneio de Blois

O tenista português Pedro Sousa, primeiro cabeça de série, qualificou-se esta quarta-feira para os oitavos de final do torneio de Blois, ao vencer o peruano Juan Pablo Varillas na segunda ronda da prova francesa do circuito 'challenger'.





Depois de ter ficando isento na ronda inaugural, Pedro Sousa, 122.º classificado do ranking mundial, impôs-se a um tenista posicionado mais de 200 lugares abaixo na hierarquia da ATP, na qual ocupa a 345.ª posição, pelos parciais de 7-6 (7-3) e 6-3, após uma hora e 31 minutos de confronto.Na terceira ronda, correspondente aos oitavos de final, Pedro Sousa, de 31 anos, vai defrontar o vencedor do encontro entre o brasileiro Daniel Dutra Da Silva, 588.º do ranking, e o japonês Kaichi Uchida, número 244 do mundo e 15.º pré-designado da prova francesa em terra batida